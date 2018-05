Condutor embriagado causa acidente na BR-267 e é preso

Na madrugada desta sexta-feira (25), um jovem de 23 anos acabou indo parar na delegacia após causar um acidente na rodovia BR-267, a cerca de dez quilômetros de Bataguassu. Segundo atestado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele conduzia um Fiat Uno de cor vermelha e estaria embriagado quando colidiu na traseira de outro Fiat Uno.

De acordo com as informações do site Nova News, o acidente ocorreu por volta das 22h30 e ambos os veículos que seguiam pela rodovia sentido Campo Grande/Bataguassu, ficaram bastante avariados. Nenhum dos envolvidos se feriu no acidente.

Acionados para atender a ocorrência, os patrulheiros submeteram os envolvidos a exames de alcoolemia e constataram o teor de 1.12 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões do motorista de 23 anos. Foi confeccionado o devido auto de infração com retenção da CNH do autor que posteriormente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu.