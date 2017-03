Animal morreu com o impacto da batida

José Wilson Pinto de Oliveira, 64 anos ficou ferido nesta terça-feira (28) depois de atropelar um cavalo, na MS-376, entre Fátima do Sul e Dourados. A vítima foi encaminhada ao Hospital Sociedade Integrada de Assistência Social (Sias), onde até o momento não foi informado o seu quatro de saúde. O animal morreu com o impacto da batida.

Segundo Portal Siliga News, a vítima é conhecida na região por “Wilson Piriquito”, que seguia em seu veículo, modelo Pálio, pela rodovia sentido Fátima do Sul, quando nas proximidades do Travessão do Guilherme, colidiu violentamente contra um cavalo, que caminhava solto pela pista.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local socorrendo a vítima. A Polícia Militar esteve no local auxiliando o trânsito.