Motivos de o motorista perder a direção do automóvel ainda são desconhecidos

Um homem de 28 anos ficou ferido na tarde desta terça-feira (28) ao colidir o veículo em que conduzia em um vaso de planta, na estrada que dá acesso a Ilha do Sul, em Fátima do Sul. Apesar do susto, o condutor foi medicado e passa bem.

Segundo o Vicentina Online, as razões de o motorista perder a direção do VW/Gol ainda são desconhecidas. O automóvel ficou com a parte frontal completamente destruída.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atenderam a ocorrência.