Um motorista que teve identidade preservada ficou ferido e dezenas de bois morreram neste sábado (25), após um caminhão tombar, na BR-262, em Terenos. O trânsito ficou lento no local, mas não houve interdição pela Polícia Rodoviária Federal.

Uma equipe do Corpo de Bombeiro foi acionada e socorreu o motorista até a Santa Casa de Campo Grande. Em depoimento, o condutor disse que perdeu o controle do veículo em uma curva. Segundo ele a cabine se desprendeu, tombando próximo a um barranco as margens da pista.

Alguns animais morreram e outros ficaram soltos na pista.