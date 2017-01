Condutor perde controle de veículo e bate em coqueiro

Um motorista que teve o nome não divulgado, ficou ferido na manhã desta sexta-feira (13), após perder a direção do veículo e colidir contra alguns coqueiros, as margens da MS-376, em Fátima do Sul. O condutor foi socorrido e encaminhado até um hospital da região para atendimento médico.

O acidente aconteceu a 2 km do aeródromo. Segundo o site Siliga News, o rapaz conduzia um Gol G5, quando estava em sentido a Dourados, e por motivos desconhecidos perdeu o controle do automóvel, e colidiu de frente contra alguns coqueiros a beira da estrada.

Frente e laterais do veículo ficaram completamente destruídos. Alguns papeis manchados de sangue foram vistos no interior do carro, mas a reportagem não obteve informações sobre o estado de saúde do motorista e nem informações da gravidade dos ferimentos.