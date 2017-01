Condutor perde controle e capota veículo em rodovia

Além do motorista, o passageiro também saiu ileso do acidente

Um homem, 35 anos, perdeu o controle do veículo em que conduzia e capotou. Acidente ocorreu nesta terça-feira (3) na MS-276, entre Anaurilândia e Batayporã.

De acordo com o site Novas Notícias, o automóvel com placas de Campo Grande, seguia pela rodovia, quando na altura do km 21, o condutor perdeu a direção do carro. O veículo saiu da pista e capotou num matagal as margens da pista. Apesar do susto, condutor e passageiro saíram ilesos.

Ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária (PMR) de Ivinhema.