O condutor saiu ileso do acidente

Um caminhoneiro, de 30 anos, perdeu o controle da direção e bateu num guard-rail da Ponte sobre o Rio Pardo, no município de Bataguassu. O acidente aconteceu na tarde de domingo. Apesaro do susto, o motorista saiu ileso do acidente.

De acordo com o site Da Hora Bataguassu, após bater contra a estrutura metálica, a carreta ainda percorreu quase 100 metros junto ao guard-rail.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o motorista não precisou de atendimento.