Saulo Lucas Barbosa Vieira, 27 anos, que causou o acidente no cruzamento da rua Marechal Cândido Mariano Rondon e Avenida Calógeras, já teve alta da Santa Casa de Campo Grande. A informação foi passada pela assessoria de imprensa do hospital nesta sexta-feira (15). O rapaz, que teve traumatismo craniano leve, saiu do hospital escoltado por policiais.

O acidente aconteceu após Saulo dirigir na contramão da pista e colidir, de frente, com o carro onde estava um casal de idosos. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram. A suspeita é de que o causador da batida estava alcoolizado.