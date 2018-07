Condutores devem ficar atentos às interdições neste mês de julho

A Agetran alerta os condutores nesta quarta-feira (10) para interdições em diversas vias de Campo Grande, devido a realização de festas julinas.

Na próxima sexta-feira (13), estará interdita a rua Antônio da Silva Vendas, entre a rua Everest e Pacaembu, das 16h às 23h.

De sexta-feira (13) a sábado (14) estarão interditas a rua Luz Del Fuego, entre rua Santo Augusto e Rua Me. Cristina, das 17h às 23h e a rua Projetada, entre as ruas Floria Britez de Eugênio e Renata Gomes Nasser, das 16h às 23h.

No sábado (14), acontecem diversas interdições:

Rua Toró, entre avenida Sagarana e rua Coronel Zelito Alves Ribeiro, de 18h às 23h.

Travessa Ossian Virgilio de Senna, entre a rua Pernambuco e rua Eduardo Santos Pereira, no horário de 7h às 23h.

Rua Sol Nascente entre rua das Palmas e rua Amapola – Jockei Clube, no horário das 18h às 22h para Arraial Gospel.

Rua Amábile Tanarche Capi, entre a rua Joana Maria de Souza e Rrua Filomena Segundo Nascimento, das 13h às 23h, para a realização da 8ª Festa Julina do Baiano.

Rua Eduardo Prado, entre a rua Teófilo Otoni e rua Dr. Jair Garcia, das 18h às 23h.

Rua Doutor Mário Corrêa, entre a rua 24 de Outubro e rua João Pedro de Souza, das 14h às 23h.

Rua rua dos Andes, entre rua Ouro Branco e avenida Ernesto Geisel, das 18h às 23h.

Rua Sacramento entre, as ruas Francisco Barbato e Cristovão de Barros – Jardim Oracília, das 13h às 24h.

Avenida das Roseiras, entre a rua Iracy Velasques e rua Euclides de Oliveira, das 17h às 23h, para a realização da Festa das Nações.

Rua Marcilio Dias, entre as ruas Pão de Açúcar e Uricuri, das 7h às 22h.

Rua Silvino Dote, entre a rua Diva Ferreira e rua San Martim, das 14h às 23h.

Rua Dorothea de Oliveira, entre a rua Lindolfo Ferreira e rua Afonso Silva Rosa, das 5h de sábado (14) às 6h de domingo (15).

Avenida Monte Castelo, entre rua Rogélio Casal Caminha e rua Rio de Janeiro, das 16h às 22h.

Rua Coronel Manoel Cecílio, entre a rua Aluízio de Azevedo e rua Leonso Barbosa Júnior, das 14h às 00h00.

No sábado (14) e no domingo (15), estará fechada a rua Sálvia, entre a rua Gérbera e rua Prímula, no Conjunto Habitacional Jardim das Hortências, das 17h do dia 14 às 23h do dia 15.

No domingo, durante o período da tarde e noite – das 15h às 22h, estará interditada a rua Izoleta Rosa da Cunha.