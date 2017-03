Dois carros de passeio colidiram na tarde de ontem (01), na BR-267, próximo a Bataguassu. Os ocupantes dois veículos tiveram algumas escoriações e foram encaminhados ao Pronto Socorro Municipal.

O acidente aconteceu a 1km do perímetro urbano, quando por motivos desconhecidos, o condutor do GM/ Corsa, que seguia rebocando uma carretinha com areia, veio a perder a direção e colidir na lateral de outro automóvel VW/Gol, que seguia na pista contrária.

Equipes do Corpo de Bombeiros compareceram no local para atendimento as vítimas. O trânsito no local não precisou ser interrompido.