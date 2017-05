Confiança do empresário do comércio reage pelo terceiro mês seguido

Pelo terceiro mês consecutivo o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICF) de Campo Grande reagiu, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Em abril, ficou em 113,1 pontos, frente a 112,7 pontos no mês de março. “A percepção das condições econômicas atuais teve ligeira reação e, da mesma forma, os investimentos dos empresários”, observa o presidente do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), Edison Araújo.

O indicador de contratação de funcionários, por exemplo, aumentou 1,51% e 53,8% dos empresários do setor já falam em aumentar seus quadros.