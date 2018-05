O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de mato Grosso do Sul), encerra nesta sexta-feira (18) Congresso Internacional de Direito Eleitoral (Conidel). O evento foi realizado em parceria com a EJE/TSE (Escola Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral), e com o Instituto Ius Gentium Conimbrigae, da Universidade de Coimbra, em Portuga. Neste momento que ministra palestra de encerramento é a procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

Confira transmissão Ao Vivo.