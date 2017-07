Confira as alternativas de tráfego com interdições para obras

Com as de obras de recapeamento no centro da cidade e em vias que integram o corredor sudoeste de transporte, nesta quinta-feira haverá alguns pontos de interdição do trânsito. Continua interditada a Rua Guia Lopes e o cruzamento da Avenida Salgado Filho com a Brilhante. No local, o Exército responsável pela execução do serviço concluiu a drenagem e começou a aplicar a capa asfáltica.

A drenagem agora está sendo feita na Rua Argemiro Fialho esquina com a Rua Brilhante onde serão construídos dois poços de visita. A orientação da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) é que os motoristas desçam pela Ciríaco Maymone para chegar a Avenida Bandeirantes, por exemplo.

Já aqueles que estiverem subindo a Salgado Filho em direção ao Aeroporto Internacional de Campo Grande ,devem entrar à direita na Brilhante e em seguida à esquerda na Rua Coronel Carlos Camisão, por onde alcançarão a Avenida Afonso Pena e dai a Avenida Duque de Caxias.

Para os motoristas que pretendam seguir na direção da saída para Sidrolândia, a orientação é , uma quadra antes da Brilhante , entrar à direita na Rua Alexandre Fleming, seguir até a Ciríaco Maymone, por onde alcançarão a Brilhante .

A alternativa para quem estiver subindo a Afonso Pena e quiser em direção a saída para Sidrolândia é chegar a Avenida Tiradentes, seguir até a Ciríaco Maymone, por onde alcancará a Brilhante mais a frente.

Na área central com as obras de recapeamento estará interditada a a Rua Padre João Crippa entre a Rua Cândido Mariano e a Antônio Maria Coelho. Quem pretende ir em direção ao Bairro São Francisco tem duas opções: a Rui Barbosa ou a 13 de Junho.