A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para interdições que acontecem em diversas vias da cidade, orientando para a atenção redobrada dos condutores.

No próximo sábado (8) a partir das 10h da manhã, uma rua conforme o cronograma será interditada. O passeio Ciclístico, interditará seis ruas das 16h30 as 18h30.

Veja o itinerário de sábado:

Bingo beneficente

Local: Rua Antônio Alves, n°109, entre as Ruas Coleta Ana de Góis e Dr. José Vilela Bastos

Horário: 14h00 às 21h00.

Festa de Natal

Local: Rua Manacá entre a Rua Iemanjá e Avenida Tancredo Neves

Horário: 17h00 às 20h00

Festa beneficente

Local: Rua Grêmio entre a Rua R. Min José Linhares e Rua Joaquim Gonçalves Corado

Horário: 10h00 às 20h00

Conscientização Pet

Local: Rua Julia Pereira de Souza entre a Avenida Guaicurus e Rua Enzo Cienteli

Horário: 12h00 às 18h00

Cidade do Natal

Local: Avenida Afonso Pena, em frente a Cidade do Natal sentido Bairro-Centro. Será realizado o contra-fluxo no sentindo Centro-Bairro

Horário: 14h00 às 24h00

Passeio Ciclístico

Local: Rua Paraíba, 287, Avenida Mato Grosso, Rua Antonio Theodorowich, Rua Antonio Maria Coelho, Avenida Dr. Fadel Tajher Iunes, Avenida Afonso Pena.

Horário: 16h30 às 18h30

Já no domingo (9), um evento sociocultural interditará o trecho da rua Bahia entre a avenida Mato Grosso e avenida Antônio Maria Coelho, no bairro Jardim dos Estados. O evento será das 17h até as 24h.