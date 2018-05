A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), alerta para interdições em algumas vias nesta quinta-feira (31).

Desde as 4h desta manhã o trecho da avenida Mato Grosso, entre a rua 13 de Maio e Avenida Calógeras; rua 14 de Julho, entre as avenidas Mato Grosso e Fernando Corrêa da Costa; avenida Fernando Corrêa da Costa, entre a rua 13 de Maio e a Avenida Calógeras, estão interditados para a realização da tradicional festa de Corpus Christi.

As interdições nos três pontos no centro de Campo Grande seguem até às 22h.

À tarde, a interdição de ruas será no bairro Guanandi para a realização do 2º Torneio de Golzinho de Rua. A rua Antônio Siufi, entre as ruas Minim e Juruá permanecerá interditada entre às 12h e 18h de hoje.