Confira as ruas que serão interditadas nesta semana na Capital

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta para interdições em diversas vias nesta semana, para realização de serviços, festividades e eventos.

A Rua Antônio Maria Coelho será interditada amanhã (10) no trecho entre as ruas Antônio Teodorowick e Lilian Oshiro, para recapeamento. Durante o feriado a interdição avançará até a Av. Prof. Luiz Alexandre e Av. Mato Grosso.

Confira as demais interdições:

Dia 10 de outubro (terça-feira)

– Rua Santa Maria, nº 1263, em frente à AGEPEN (faixa de estacionamento) – Projeto de Prevenção do Câncer – das 05h às 16h

Dia 11 de outubro (quarta-feira)

– Av. Primeiro de Maio, entre as ruas São Bento e Júlio Dantas – Poda de árvore – das 08h às 15h.

– Rua Jorge Pedro Pedoglim, entre as ruas Guilherme Corrêa Silva e Luís Carlos Pettengil, Bairro Mata do Jacinto – Congresso Infantil – das 15h às 21h

– Rua Osvaldo Goeldi, Bairro José Abrão, no trecho entre as ruas Ernesto de Fiori e Arnaldo Horta – Evento do Dia Das Crianças – das 14hs às 18h

– Av. Grande Floresta, entre as ruas Oreade e Copaíba, Bairro Moreninhas III – Cruzada Evangelística – das 15h às 22h

– Av. das Bandeiras, entre as ruas João Moraes Correa da Costa e Antonio de Souza Junior – Festa do Dia Das Crianças – das 15h às 20h

– Rua Dinamarca, entre as ruas Romelandia e Serra Azul/Paquistão – Festa do Dia Das Crianças – das 13h às 19h

Dia 12 de outubro (quinta-feira)

– Rua Bicuiba, entre as ruas José Luiz Inácio e Guaracai – 1ª Festa das Crianças do Bairro – das 09h às 15h

– Rua do Porto, entre a Av. Marinha e Rua da Enseada – Festividade do Dia das Crianças – das 14h às 17h

– Rua Mateus de Souza, esquina com a Av. Gunter Hans no Jd. Tarumã – Cunho Social – das 14h às 18h

– Rua Francisco Antonio de Souza, entre as ruas Gildete Chaves Feijó e José Roberto Balzan – Festa das Crianças no Bairro Vila Fernanda – das 14h às 18h

– Rua Mestre Estanislau Panatier, entre as ruas da Armação e Gracie Kelly – Comemoração do Dia das Crianças – das 07h às 14h

– Rua Elizanto, entre as ruas Carlos Castilho e Zacarias Mourão – Comemoração Dia Das Crianças – das 08h30 às 14h30

– Rua Ismael Silva, entre a Rua Ana Cintra e Tv. Chaval / Tv. Chaval entre a Rua Jardim e Tv. Sete – Festa da N. Senhora Aparecida – das 08h às 22h

– Rua Floriano Paulo Correa, entre a Rua Sol Nascente e Tv. da Boa Vizinha – Comemoração do Dia Das Crianças – das 08h às 18h

– Rua Adventor Divino de Almeida, entre as ruas Borborema e Brás Pina – 6ª Festa das Crianças no Jardim Noroeste – das 06h às 12h

– Rua Venâncio Aires, nº 465, entre as ruas Profº Zerbini e Dalas, Jardim Anache – Evento Evangélico – das 16h às 21h

– Rua Elenir do Amaral, entre as ruas Sagarana e Edmundo de Almeida – Comemoração do Dia das Crianças – das 14h30 às 20h

– Rua Antonio de Castilho, entre as ruas Senador Vigilio Távola e a Rua da Regeneração – 6ª Festa Das Crianças do Bairro – das 09h às 15h

– Rua Minas Novas, entre as ruas Fraiburgo e Taboão da Serra – Festa de N. Senhora Aparecida – das 10h às 21h

– Rua Quero Quero, nº 138, entre as ruas Panteras e Pres. Ernesto Geisel, Bairro: Ouro Preto – Festa do Dia Das Crianças – das 13h às 18h

– Rua Manoel Alexandre, nº 2, entre as ruas Denário e Lebister, Bairro: Colibri I – Evento Religioso – das 14h às 17h

– Rua Ararica, entre as ruas Timbaú e Santo Augusto – Festa do Dia das Crianças – das 08h às 16h

– Rua João Garcia Carvalho Filho, entre as ruas Dalila de Araujo Garcia e Frank Sinatra – Comemoração do Dia das Crianças no Estrela Park – das 14h às 18h

– Rua Silvério Faustino, nº 882, entre as ruas Alberto da Veiga e Jerônimo de Albuquerque – Festa do Dia das Crianças – das 08h às 11h

– Rua Domingos Aparecido Bissol, entre a Rua Antonio Sobreira e a Av. José Pereira, Vila Popular – das 07h às 12h

– Rua Bela Cintra, entre as ruas Barão de Ubá e Avalon – Festa do Dia das Crianças – das 07h às 17h

– Rua Barra Mansa, entre as ruas Eduardo Contar e Simplício Mascarenhas – Dia das Crianças – das 14h às 20h

– Rua Tocantins, entre as ruas Valeriano Maia e Caramuru – Dia Das Crianças Projeto DUK’SS – das 08h às 15h

– Rua Antônio Siufi, entre as ruas Graúna e Guariroba – 4º Edição da Festa do Dia das Crianças – das 08h às 15h

14 de outubro (sábado)

– Rua Evelina Selingardi, entre as ruas Manoel Macedo Falcão e Maria Del Horno Samper, em frente ao nº 997 – 7ª Festa do Dia das Crianças – das 14h às 18h

– Rua Segismundo Tavares Santana, entre as ruas Durando Pereira da Silva e Evelina Figueiredo Selingardi – Culto ao Ar Livre – das 15h às 23h30

15 de outubro (domingo)

– Rua Jacarandatá, entre as ruas Ingá Doce, Rubiáceas, Jacareúba e Guarabu da Serra, Bairro: Moreninha III – 13ª Festa Das Crianças no Bairro Moreninha III – das 08h às 18h