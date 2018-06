Confira as ruas que serão interditadas neste fim de semana em Campo Grande

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) realiza neste fim de semana interdições de ruas e avenidas para realização de eventos, na capital.

Sexta-feira (29)

Festa Junina da Escola Harmonia, na rua José Caetano e a rua Dona Joana, das 17h às 21h.

Festividade da Comunidade, na rua Tabajara, 20, entre e avenida Rachel de Queiroz e a rua Ivaipora, das 17h30 às 22h.

Festa Junina, com interdição total da rua Barão do Rio Branco entre as ruas Pedro Celestino e a (faixa de estacionamento em uma pista de rolamento do lado esquerdo) rua Padre João Crippa entre avenida Afonso Pena e rua Barão do Rio Branco, das 17h às 24h.

Sábado (30)

Festa Junina, na rua Carlos Hugueney, Centro, das 15h às 22h.

Evento Religioso, na rua Celéia dos Santos Rosa, entre as ruas Osmar de Andrade e Maria Jose de Souza, das 17h às 22h.

Evento Partidário, na rua Alfazema entre a ruas Jeribá e Afonso Lino Barbosa, das 7h às 13h.

Circuito de Corrida Caixa Econômica Federal, na avenida Afonso Pena (sentido bairro/centro) entre o retorno da Cidade do Natal e o retorno em Frente ao Aquário, Avenida Afonso Pena (sentido bairro/centro entre Avenida dos Poetas e avenida Professor Luiz Alexandre, avenida Professor Luiz Alexandre entre avenida Afonso Pena e rua Antonio Maria Coelho (sentido avenida Mato Grosso - sentido centro/bairro), avenida Mato Grosso entre rua Antonio Maria Coelho e a rotatória do Parque dos Poderes e rua Ivan Fernandes Pereira entre avenida Afonso Pena e avenida Professor Luiz Alexandre sendo toda sinalização do contra fluxo e interdição por parte do organizador do evento, das 8h do dia 30/06/2018 às 13h do dia 01/07/2018.

Domingo (1º)

Carreata, na ida, rua Alexandre Farah, rua Camapuã, avenida Afonso Pena, rua Tiradentes, rua Coronel Rogaciano Ferreira Mendes, rua João Pedrossian, rua Padre João Greiner e rua Franklin Espíndola. Volta, rua Tiradentes, rua Argemiro Fialho, rua Joaquim Dornellas, avenida Afonso Pena e rua Alexandre Farah. Entre 8h e 10h.

Procissão, na rua Alexandre Ferah, avenida Duque de Caxias, rua Visconde de Taunai e avenida Afonso Pena, das 18h às 19h.