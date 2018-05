Confira as ruas que serão interditadas neste fim de semana

A Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran), interditará diversas vias a partir deste sábado para realização de diversos eventos sociais e esportivos.

Neste sábado (26), os trechos entre as ruas Bertolino Cândido, Alberto da Veiga e Jerônimo de Albuquerque, no Nova Lima, ficarão interditados entre às 13h e 18h.

Já a rua Santa Clara entre as ruas João Vieira de Almeida e Otávio Cavalcante da Cunha serão interditadas entre às 17h e 0h para a realização de festa social da comunidade.

A comemoração da 7ª edição do Dia da Responsabilidade Social interditará a rua Marquês de Olinda, nas imediações do número 1069, entre as ruas Filomena Segundo Nascimento e Francisco Aguiar Pimenta, entre 8h e 12h.

Também por ação social, as ruas Mongólia entre a Jaborandi e a avenida Julio de Castilhos ficaram interditadas entre às 8h e 16h.

No domingo (27), devido ao aniversário de uma igreja local, o trecho entre as ruas Araricá Galdino Afonso Vilela e José Carlos Medina, no bairro Nova Lima, ficam interditadas das 08h30 às 18h.

Já a Corrida Vida e Saúde interdita a avenida Afonso Pena entre a saída do Parque Guaicurus e avenida do Poeta, sentido bairro-centro.