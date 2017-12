Confira as ruas que serão interditadas para eventos neste fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interdita neste sábado (16) e domingo (17) diversas vias para realização de eventos culturais e religiosos.

Sábado (16/12)

- Projeto do Calçadão da Arte – Rua Cavaleiro da Rosa, entre Rua das Balsas e Rua Veridiana – 09h00min do dia 15 às 20h00min do dia 16/12

- Evento Gospel – Rua Miraí, entre Rua dos Gonçalves e Rua Durvalina Constança-18h00min às 22h00min.

- Comemoração de Natal- Ação Social – Rua Lourdes Coelho Costa entre a Rua Yoshi Katayama e a Rua Querubina García Nogueira – 06h00min às 20h00min.

- Festa para Crianças Carentes – Rua São Gabriel entre a Travessa Diadema e Rua Diadema – 07h00min às 10h30min.

- Festival de Prêmios – Rua Eduardo Prado entre Rua Teófilo e Rua Dr. Jair Garcia-18h00min às 24h00min.

- Tradicional Galeto – Travessa Lydia Bais, entre Rua 15 de Novembro e Rua 07 de Setembro- 12h00min do dia 16/12 às 18h00min do dia 17/12.

- Evento de Natal – Rua do Comercio, entre Rua do Trabalhador e Rua Floriano Paula Correa – 11h00min às 17h00min.

- Comemoração ao Natal – Rua Anselmo Selingardi entre Rua Domingos Belantani e Rua Léa Maria Barbosa Marques – 13h00min às 19h00min.

Domingo (17/12)

- para Pessoas Carentes – Rua dos Mariscos entre Rua dos Recifes e Rua dos Arquipélagos – 15h00min às 20h00min.

- Festa Natalina – Av. Afluente entre a Rua Jatobeiro e a Rua Gurupiá – Bairro Rancho Alegre – 13h00min às 17h00min.

- Festa Natalina – Rua Francisco Antonio de Souza entre as Ruas Gildete Chaves Feijó e José Roberto Balzan – 16h00min às 19h30min.

- Evento Natalino – Rua Mitsuyo Aratani entre Rua Adelaide Maia Figueiredo e Rua Anselmo Selingard – 08h00min às 17h00 min.

- Interligação de rede de água – Rua Rui Barbosa entre a Rua Hélio de Castro Maia e a Rua Raposo Tavares. ( meia – pista) – 007h30min às 17h00min.

- Festa de Natal – Rua Afonso Celso, entre Rua Y-Juca Pirama e Rua Marques de Barbacena – 15h00min às 19h00min.

- Interligação de Rede de água – Meia Pista da Rua Panambi Vera esquina com Avenida Nasri Siufi – 08h00min às 17h00min.

- Festa de Inauguração da Igreja – Travessa da Gama, entre Rua Vasconcelos Fernandes e Rua Dr. Arlindo de Andrade – 08h00min às 22h00min.

- Evento “O Maior Natal de Todos os Tempos”- Rua Engenheiro Edno Machado, entre as Ruas Genaro e Jandaia do Sul – 08h00min às 12h00min.