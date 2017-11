Confira as ruas serão interditadas nesta terça e quarta na Capital

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para interdições em diversas vias nesta terça-feira (14) e quarta-feira (15), para realização de obras e eventos. Confira:

TERÇA-FEIRA (14.11)

Rua Abrão Julio Rahe (entre as ruas Rio Grande do Sul e Bahia) – das 19h às 20h30. Realização da Cantata de Natal da Escola Montessori.

QUARTA-FEIRA (15.11)

Show de Verão 2017 – das 7h às 22h estarão interditadas as seguintes vias: Rua Américo Marques entre a Rua Zákia Nahas Siufi e Avenida Alfredo Scaff/ Avenida dos Crisântemos entre a Rua Zákia Nahas Siufi e Avenida Alfredo Scaff .

“Caminhadas passos que salvam” – das 07h às 11h. Avenida Afonso Pena, no trecho sentido bairro/centro, em frente à “Cidade do Natal”, com contrafluxo pela via centro/bairro.

Evento da Igreja Evangélica “Assembleia de Deus de Mato Grosso do Sul” – das 16h às 21h será interditada a Rua Ciro Araújo entre as ruas Elizoter Araújo França e Carneiro de Campos.