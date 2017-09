Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira pela Funsat

Destaque para vagas de operador de empilhadeira e outras duas vagas no segmento atacadista para operador de empilhadeira para contratação imediata

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande, oferece diversas vagas de trabalho nesta quinta-feira (28), com destaque para vagas de operador de empilhadeira, além de outras duas vagas no segmento atacadista para operador de empilhadeira para contratação imediata.

Requisitos – Os interessados devem ser maiores de 18 anos, com ensino médio completo, experiência comprovada em carteira e curso de operador de empilhadeira atualizado e prática em operar empilhadeira elétrica e a gás. As vagas são para trabalhar nos horários vespertino ou noturno, outra necessidade da empresa contratante é que o candidato resida nas imediações do Bairro Santo Amaro ou Cidade Morena.

Benefícios – Os trabalhadores selecionados receberão o salário de R$ 1.395,00 mais alimentação no local.

Documentos necessários – Os candidatos deverão apresentar os documentos pessoais: RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Para candidatar-se às vagas é preciso comparecer à Funsat, localizada à Rua 14 de Julho, nº 992 – Vila Glória, das 7h às 17h.