Confira como será o funcionamento dos órgãos públicos durante o final de ano

A menos de 15 dias para o final de 2018, o feriado de Natal, Ano Novo e recessos alteram o horário de funcionamento dos órgãos públicos de Mato Grosso do Sul. Confira como será o funcionamento:

Prefeitura

A administração municipal terá recesso de 26 a 29 de dezembro de 2017 e de 2 a 5 de janeiro de 2018. De acordo com a Prefeitura, os órgãos municipais não deixarão de funcionar no período.

Nos feriados de Natal (25) e Ano Novo (1°), os órgãos municipais não funcionarão. Os serviços essenciais, coleta de lixo e de saúde, funcionam ininterruptamente.

Governo do Estado

O Governo do Estado não terá recesso no final de ano. Nos feriados de Natal e Ano Novo, os órgãos estaduais não funcionarão. Apenas os serviços essenciais serão mantidos.

Tribunal de Justiça

O feriado forense do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul teve início nesta quarta-feira (20) e termina no dia 6 de janeiro de 2018. Durante o recesso, funcionará o plantão judiciário, de acordo com a Portaria nº 1652/2017, publicada no Diário da Justiça nº 3.936, de 11 de dezembro.

Biometria

Durante o recesso judiciário, os atendimentos da biometria em Campo Grande continuará. Os locais de atendimento funcionarão de segunda a sexta-feira, fechando somente nas datas de Natal (25) e Ano Novo (1°).

Câmara Municipal

As atividades parlamentares da Câmara Municipal terminam nesta quinta-feira (21). O recesso do legislativo de Campo Grande termina em fevereiro de 2018, com a Abertura da 2ª Sessão Legislativa.