Confira dicas para o fim do feriadão

A semana foi de feriado prolongada em muitas cidades de Mato Grosso do Sul com a junção do feriado de Santo Antônio e Corpus Christi. E para aproveitar até o final o feriadão, confira algumas dicas na volta da folga.

Muitas pessoal viajaram para visitar parentes ou procuram ir para balneários e clubes em busca de diversão e descanso. Com o objetivo de evitar possíveis acidentes durante o feriado prolongado, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul repassa dicas importantes para a população que deseja viajar, frequentar balneários, piscinas públicas, clubes, entre outros locais durante esse período.

Para quem for viajar de carro, é importante ter atenção com a manutenção preventiva do veículo. A verificação de pneus, água do radiador, óleo, bateria e freios pode evitar alguns transtornos durante a viagem.

Além disso, outras dicas importantes são usar o cinto de segurança, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir, ter um bom período de descanso antes de pegar a estrada e sempre respeitar o limite de velocidade e a sinalização nas estradas.