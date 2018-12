Hoje, segunda-feira (24), véspera de natal, supermercados e shoppings devem abrir em horários especiais.

Os supermercados e hipermercados abrem até as 20 horas. Amanhã, dia 25 nenhum supermercado estará aberto em Campo Grande.

O Pátio Central abre das 08h às 18h. O comércio do centro vai até as 16h. Já os shoppings terão horários dependendo do local. O Bosque dos Ipês irá abrir normalmente das 10h às 22h. E os outros funcionam até ás 20h.

As lotéricas funcionam até as 16h e fecham no dia 25, assim como as agências bancárias.

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento e Centros Regionais de Saúde funcionam normalmente.