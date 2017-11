Durante a semana de feriado prolongado, o horário de funcionamento de órgãos público e comércio de Campo Grande são alterados. Confira o que abre e fecha nesta sexta-feira (3).

Órgãos Públicos

Os órgãos públicos da Prefeitura de Campo Grande e do Governo Estadual não funcionarão durante o feriado de Finados. Nesta sexta-feira(3), foi decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais e estaduais. As atividades retornarão na segunda-feira (6). De acordo com o decreto, apenas os serviços essenciais como saúde funcionarão normalmente.

UPA

Os centros regionais 24 horas e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) funcionam normalmente no feriado prolongado. A Capital possui quatro CRS localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia e seis UPAs nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.

Hemosul

O Hemosul de Campo Grande funcionará em horário especial nesta sexta-feira (3) e sábado (4), das 7h às 12h. O hemocentro fica na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, no Centro.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) não terá atendimento ao público nesta sexta-feira, devido ao ponto facultativo. O serviço será normalizado na segunda-feira (6). Em casos de dúvidas, a população pode entrar em contato com o órgão pelos telefones 154, na Capital e (67) 3368-0500 no interior.

TJMS

Com o feriado de Finados, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não terá expediente nesta sexta-feira (3). Durante o feriado, o plantão judiciário funcionará normalmente para os casos considerados urgentes.

Supermercados

Os supermercados da Capital atendem normalmente nesta sexta-feira (3).

Shoppings

Depois do feriado de Finados, nesta sexta-feira (3), os Shoppings Bosque dos Ipês, Campo Grande, Norte Sul e Pátio Central funcionarão em horário normal.