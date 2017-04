Confira o que abre e fecha neste feriado de Páscoa em Campo Grande

O feriado em que se comemora a Páscoa começa amanhã, na sexta-feira (14), e altera o horário de funcionamento de órgãos público, comércio e bancos de Campo Grande. Apesar disto, os serviços essenciais vão ser mantidos.

Comércio

Na Sexta-feira Santa (14), o comércio de Campo Grande não abrirá as portas, uma vez que o período compreende um feriado nacional, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS).

Shopping

No shopping Campo Grande, durante a Sexta-Feira Santa (14), as lojas estarão fechadas. Apenas a Praça de Alimentação e as opções de lazer estarão abertas das 10h às 22h.

Já no Shopping Bosque dos Ipês não haverá funcionamento na sexta-feira (14). Apenas as Lojas Americanas e Cacau Show vão funcionar das 12h às 20h. A programação de lazer e da Praça de Alimentação funcionarão normalmente.

O shopping Norte Sul não abrirá na sexta-feira (14).

Durante o feriado nesta sexta-feira (14), não haverá funcionamento no Pátio Central Shopping. Entretanto, no sábado, 15 de abril, véspera de Páscoa haverá funcionamento normal.

Supermercado

Para quem deixou para comprar os ovos de Páscoa e peixe na última hora uma boa notícia, os hipermercados de Campo Grande abrem normalmente durante o feriado. Já os supermercados atenderão com horário reduzido.

Órgãos públicos

Apesar do feriado ser comemorado nesta sexta-feira (14), considerada Santa pelos católicos, as atividades em órgão públicos paralisaram nesta quinta-feira (13).

Os órgãos públicos do governo do Estado e da Prefeitura de Campo Grande não funcionarão nesta quinta-feira (13) e sexta-feira (14). As atividades retornarão na segunda-feira (17).

De acordo com os decretos estadual e municipal, apenas os serviços essenciais como saúde e policiamento, funcionarão normalmente. O serviço de limpeza da cidade e coleta de lixo domiciliar também serão mantidos neste período.

TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não terá expediente no nesta quinta-feira (13) e sexta-feira (14). O plantão judiciário funcionará normalmente para os casos considerados urgentes como: mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata. Nessas ações, para serem iniciadas durante o período excepcional, o ato coator deve ter sido concretizado no período do plantão.

UPA

Os centros regionais 24 horas e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), funcionam normalmente no feriado prolongado.A Capital possui quatro CRS localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia e seis UPAs nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.

Santa Casa

Na Santa Casa o atendimento será apenas na quinta-feira (13), das 7h às 11h e das 13h às 16h. No interior, todas os pontos de coleta do Hemosul estão fechado no feriado prolongado. O atendimento em toda a Hemorrede de Mato Grosso do Sul retorna ao normal a partir da segunda-feira (17).

Hemosul

O Hemosul de Campo Grande atenderá em horário diferenciado no feriado prolongado da Semana Santa. Nas manhãs de quinta-feira (13) das 7h às 11h; e sábado (15) das 7h às 12h, o hemocentro na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304, no Centro, abrirá normalmente. Na sexta-feira (14) não haverá expediente.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) nesta quinta-feira (13), os bancos funcionam normalmente, mas não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado nacional de Sexta-Feira da Paixão (14).

A população poderá utilizar os canais alternativos de atendimento para realizar operações bancárias, como caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, banco por telefone e correspondentes.

As contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) e carnês com vencimento marcado para a data comemorativa poderá ser pago no próximo dia útil do feriado da Sexta-Feira da Paixão, no dia 17, sem incidência de multa.