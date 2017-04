Confira o que abre e fecha no feriado de 1° de maio em Campo Grande

O Dia do Trabalhador, 1° de maio, será o terceiro feriado consecutivo e vai alterar o horário de funcionamento de órgãos público, comércio e bancos de Campo Grande. Apesar disto, os serviços essenciais vão ser mantidos. Confira o que abre e fecha.

Comércio

O comércio de Campo Grande não abrirá as portas no feriado do Dia do Trabalhador, na próxima segunda-feira (1°). Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS), que representa a categoria, o acordo faz parte da convenção coletiva assinada entre os segmentos patronal e laboral.

Pátio Central

Durante o feriado de 1° de maio, não haverá funcionamento no Pátio Central Shopping.

Shopping Campo Grande

Durante o feriado do Dia do Trabalhador (1°), o Shopping Campo Grande funcionará em horário especial. A praça de alimentação e os serviços de lazer estarão abertos das 10h às 22h. Já as demais lojas e quiosques estarão fechados.

Bosque dos Ipês

No Shopping Bosque dos Ipês no feriado de 1° de maio a praça de alimentação estará aberta das 10h às 22h. As atividades de lazer funcionarão das 11h às 22h. As lojas e quiosques não funcionarão.

Shopping Norte Sul Plaza

O Shopping Norte Sul Plaza funcionará em horário especial durante o feriado. A praça de alimentação e as atividades de lazer funcionarão das 11h às 20h. Já as lojas não funcionarão.

Supermercados

Os supermercados da Capital fecharão as portas durante o Dia do Trabalhador (1°). O fechamento é um determinação da Justiça, que atende ao pedido do Sindicato dos Empregados do Comércio de Campo Grande (SecCG). Apenas o supermercado o Pão de Açúcar abrirá normalmento devido uma liminar que o permitirá o funcionamento.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado nacional do Dia do Trabalhador (1°).

A população poderá utilizar os canais alternativos de atendimento para realizar operações bancárias, como caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, banco por telefone e correspondentes.

As contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) e carnês com vencimento marcado para a data poderão ser pagos no dia 2, próximo dia útil ao feriado, sem incidência de multa. Os tributos, normalmente, já estão com data ajustada pelo calendário de feriados (federais, estaduais e municipais).

Órgãos Públicos

Os órgãos públicos da Prefeitura de Campo Grande não funcionarão na segunda-feira (1°). As atividades retornarão na terça-feira (2). De acordo com o decreto, apenas os serviços essenciais como saúde funcionarão normalmente.

Durante o feriado de 1º de maio alguns órgãos e entidades do Governo de Mato Grosso do Sul que não terão expediente ou atenderão em horário especial. Os serviços essenciais de saúde e policiamento funcionarão normalmente.

UPA

Os centros regionais 24 horas e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), funcionam normalmente no feriado prolongado.A Capital possui quatro CRS localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia e seis UPAs nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.

Hemosul

O Hemosul, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, em Campo Grande, atenderá um total de 120 doações no sábado (29), entre às 7h e 11h30. Na segunda-feira de feriado, 1º de maio, a unidade não funcionará. O atendimento retorna ao normal na terça-feira (2).