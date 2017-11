Confira o que abre e fecha no feriado de Finados

O mês de novembro começa com feriadão prolongado em Mato Grosso do Sul. O feriado do Dia de Finados, nesta quinta-feira (2) altera o horário de funcionamento de órgãos público, comércio e bancos de Campo Grande. Apesar disto, os serviços essenciais vão ser mantidos. Confira o que abre e fecha.

Órgãos Públicos

Os órgãos públicos da Prefeitura de Campo Grande e do Governo Estadual não funcionarão nesta quarta-feira (2) e quinta-feira (3). Na sexta-feira, dia 3, foi decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais e estaduais. As atividades retornarão na segunda-feira (6). De acordo com o decreto, apenas os serviços essenciais como saúde funcionarão normalmente.

UPA

Os centros regionais 24 horas e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) funcionam normalmente no feriado prolongado. A Capital possui quatro CRS localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia e seis UPAs nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.

TJMS

Com o feriado de Finados, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não terá expediente na quinta (2) e sexta-feira (3).

Durante o feriado, o plantão judiciário funcionará normalmente para os casos considerados urgentes como: mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata. Nessas ações, para serem iniciadas durante o período excepcional, o ato coator deve ter sido concretizado no período do plantão.

Comércio

O comércio de Campo Grande não abrirá as portas no feriado do Dia de Finados, próxima quinta-feira (2), segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS).

Supermercados

Os supermercados da Capital atendem normalmente nesta quinta-feira (2), seguindo as regras estabelecidas em convenção coletiva da categoria.

Para o funcionamento, os supermercados atendem alguns requisitos para abertura, como pagamento de vale compras ou em dinheiro ao trabalhador, no valor de R$ 57,55, e folga compensatória, no prazo máximo de 60 dias após o feriado.

Shoppings

Bosque dos Ipês

Durante o feriado de Finados, na quinta-feira (2), o Shopping Boque dos Ipês funcionará em horário especial. As lojas âncoras e satélites fecharão. Já praça de alimentação ficará aberta das 10h às 22h e os serviços de lazer funcionarão das 11h às 22h. Na sexta-feira (3), o shopping funciona em horário normal.

Campo Grande

No shopping Campo Grande as lojas e quiosques vão fechar nesta quinta-feira (2). Já as a praça de alimentação e lazer funcionarão das 10h às 22h. Na sexta-feira (3), o atendimento será em horário normal.

Pátio Central

Durante o feriado nesta quinta-feira (2), não haverá funcionamento no Pátio Central Shopping. Entretanto, na sexta-feira (3), haverá funcionamento normal.

Norte Sul

No Shopping Norte Sul Plaza durante o feriado a praça de alimentação estará aberta das 11h às 21h. Já as lojas funcionarão das 12h às 20h.