Confira o que abre e fecha no feriado de Proclamação da República

O feriado de Proclamação da República, no dia 15 de novembro vai alterar o horário de funcionamento de órgãos público, comércio e bancos de Campo Grande. Apesar disto, os serviços essenciais vão ser mantidos. Confira o que abre e fecha:

Comércio

A abertura do comércio de Campo Grande no feriado de Proclamação da República é facultativa. Os comerciantes estão autorizados a funcionar nesta quarta-feira (15).

Shoppings

Campo Grande

A praça de alimentação e áreas de lazer do Shopping Campo Grande funcionarão das 10h às 22h. Já as lojas âncoras abrirão mais tarde às 12h e fecharão mais cedo às 21h. E as lojas satelites e quiosques funcionarão das 12h às 21h.

Bosque dos Ipês

O shopping abrirá normalmente no feriado de 15 de novembro. O horário de funcionamento é das 10h às 22h.

Norte e Sul

O shopping Norte e Sul abrirá em horário normal, das 10h às 22h. E nesta quarta-feira (15), haverá a chegada do Papai Noel.

Supermercados

Durante o feriados, os supermercados e hipermercados da Capital abrem normalmente.

Banco

No feriado da Proclamação da República, nesta quarta-feira (15), não haverá atendimento nas agências bancárias. Nos demais dias úteis da semana, o funcionamento é normal.