Confira o que abre e fecha no feriado de Santo Antônio

Os calendários da Prefeitura, do Governo do Estado, da Justiça e dos bancos não vão coincidir

Com feriado de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande nesta terça-feira (13) e feriado de Corpus Christi na quinta-feira (15), a semana será feriado prolongado na Capital e em outras cinco cidades de Mato Grosso do Sul. Mas os calendários da prefeitura, do Governo do Estado e da Justiça não vão coincidir. Para não se confunfir, confira o que abre e fecha nesta terça-feira.

Prefeitura

Os órgãos públicos municipais não vão funcionar hoje (13), na quinta-feira (15) e sexta-feira (16), que foi decretado ponto facultativo. Os atendimentos funcionam normalmente na quarta-feira (14). A folga não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.

Governo do Estado

O Governo do Estado transferiu feriado do padroeiro de Campo Grande e decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira (16). Nesta terça-feira (13) e quarta-feira (14) os órgãos públicos funcionarão normalmente. Os servidores estaduais terão um “feriado prolongado” na quinta-feira e sexta-feira.

TJMS

Já o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul terá um generoso descanso esta semana. O feriado do dia 13 de junho foi tranferido para a quarta-feira (14), emendando com o feriado de Corpus Christi e estabelecendo ponto facultativo na sexta-feira (16). Contando o final de semana, os trabalhadores do TJMS terão folga de cinco dias, de 14 a 18 de junho. O expediente só voltará ao normal na segunda-feira (19).

Bancos

Apesar de Estado e Justiça transferirem o feriado de Santo Antônio, os trabalhos na terça-feira (13) não devem acontecer normalmente. Isso porque as agências bancárias fecharão no dia 13 e, com isso, nenhuma guia poderá ser paga nessa data. No fim das contas, a semana toda deverá ser lenta.

Comércio

A abertura do comércio de Campo Grande nos feriados de Santo Antônio (13 de junho) e Corpus Christi (15 de junho) é facultativa, segundo estabelecido em convenção coletiva entre os representantes das categorias patronal e dos trabalhadores da Capital, Sindicato do Comércio Varejista de CG e Sindicato dos Empregados no Comércio de CG.

Nos dias de feriado as lojas tem horário diferente dos dias úteis. O funcionamento será das 09h às 18h, com intervalo mínimo intrajornada de uma hora.