Confira o que abre e fecha no feriado de Santo Antônio

O horário de funcionamento do comércio em Campo Grande será alterado na próxima quarta-feira (13), feriado de Santo Antônio.

De acordo com a assessoria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (FECOMÉRCIO MS), é ponto facultativo para as lojas e supermercados da cidade. O comércio só poderá funcionar normalmente caso o empresário tenha informado a abertura ao sindicato laboral dois dias antes do feriado programado.

A redação entrou em contato com o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande (SEC CG), para informar-se a respeito dos empresários que já comunicaram a abertura de seu estabelecimento no feriado, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.

O empresário que optar por abrir seu comércio amanhã, deverá seguir o horário estabelecido em convenção do sindicato, sendo das 9h às 18h.

Shoppings

A praça de alimentação e área de lazer do shopping Campo Grande atendem a partir das 11h. Já as lojas abrem a partir das 12h. Todos os serviços do shopping encerram às 21h.

O shopping Bosque dos Ipês abre em horário normal das 10h às 22h.

O horário de atendimento no shopping Norte Sul Plaza também abre em horário diferenciado. A praça de alimentação e áreas de lazer abrem às 11h. As lojas só começam a atender às 13h. O atendimento em todas as lojas, praça de alimentação e áreas de lazer encerram às 21h.

O Pátio Central Shopping fechará as portas na quarta-feira e o atendimento volta ao normal na quinta-feira (14).