Confira o que abre e fecha no feriado de Tiradentes em Campo Grande

O feriado de Tiradentes na sexta-feira (21) altera o horário de funcionamento de órgãos público, comércio e bancos de Campo Grande. Apesar disto, os serviços essenciais vão ser mantidos. Confira o que abre e fecha.

Comércio

No feriado da Sexta-feira, dia 21 de abril, o comércio de Campo Grande poderá abrir as portas, desde que o sindicato tenha sido informado até dois dias antes, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS).

Pátio Central

Durante o feriado nesta sexta-feira (21), não haverá funcionamento no Pátio Central Shopping. Entretanto, no sábado, 22 de abril, haverá funcionamento normal.

Shopping Campo Grande

Durante o feriado de Tiradentes, sexta-feira (21), o Shopping Campo Grande funcionará em horário especial. A praça de alimentação e os serviços de lazer estarão abertos das 10h às 22h. Já as demais lojas e quiosques funcionarão das 12h às 22h. estarão fechados.

No sábado (22) e domingo (23), o atendimento será normal, das 10h às 22h, incluindo lojas, quiosques, alimentação e lazer.

Bosque dos Ipês

No Shopping Bosque dos Ipês no feriado de Tiradentes a praça de alimentação estará aberta das 10h às 22h. As atividades de lazer funcionarão das 11h às 22h. As lojas âncora funcionarão das 12h às 21h. Já as demais lojas funcionarão das 14h às 22h.

Shopping Norte Sul Plaza

No Shopping Norte Sul Plaza durante o feriado de Tiradentes a praça de alimentação estará aberta das 11h às 21h. As lojas âncora funcionarão das 11h às 20h. Já as demais lojas funcionarão das 12h às 20h.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado nacional de Tiradentes (21).

A população poderá utilizar os canais alternativos de atendimento para realizar operações bancárias, como caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, banco por telefone e correspondentes.

As contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) e carnês com vencimento marcado para a data comemorativa poderá ser pago no próximo dia útil do feriado de Tiradentes, no dia 24, sem incidência de multa.

Órgãos Públicos

Os órgãos públicos da Prefeitura de Campo Grande não funcionarão nesta sexta-feira (21). As atividades retornarão na segunda-feira (24). De acordo com o decreto municipal, apenas os serviços essenciais como saúde funcionarão normalmente.

UPA

Os centros regionais 24 horas e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), funcionam normalmente no feriado prolongado.A Capital possui quatro CRS localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia e seis UPAs nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que não terá atendimento ao público durante o feriado de Tiradentes (21). O atendimento ao público volta ao normal na segunda-feira (24). Em casos de dúvidas, a população pode entrar em contato com o órgão pelos telefones 154 na capital e (67) 3368-0500 no interior.