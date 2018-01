Confira o que abre e fecha no primeiro dia de 2018

O feriado de Ano Novo, nesta segunda-feira (1°), altera o horário de funcionamento de órgãos público, comércio e bancos de Campo Grande. Apesar disto, os serviços essenciais vão ser mantidos.

Confira o que abre e fecha:

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos as agências bancárias não abrirão no feriado de Ano Novo, nesta segunda-feira (1°). As agências bancárias voltarão a funcionar na próxima terça-feira (2).

Comércio

No início de 2018 o comércio de Campo Grande funcionará em horário especial. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS), no feriado de 1° de janeiro os estabelecimentos comerciais não funcionarão.

Shopping

No primeiro dia de 2018, o Shopping Bosque dos Ipês funcionará em horário especial. A praça de alimentação, lazer e quiosques funcionarão das 11h às 20h. Já as lojas não abrirão no feriado do dia 1°.

No shopping Campo Grande, nesta segunda-feira (1°), as lojas âncoras, satélites e quiosques não abrirão, já a praça de alimentação e lazer funcionarão das 10h às 22h.

No Shopping NorteSul Plaza, no feriado de Ano Novo, apenas as lojas da praça de alimentação e lazer funcionarão entre 11h e 21h.

No dia (1°), o Shopping Pátio Central não funcionará.

Prefeitura

No feriado de Ano Novo, na próxima segunda-feira (1°), os órgãos municipais não funcionarão. Os serviços essenciais, coleta de lixo e de saúde, funcionam ininterruptamente. A administração municipal terá recesso de 2 a 5 de janeiro de 2018.

Governo do Estado

No feriado do dia 1° os órgãos públicos estaduais não funcionarão. O Governo do Estado não terá recesso no final de ano.

Tribunal de Justiça

O recesso do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul teve início no dia 20 e termina no dia 6 de janeiro de 2018. Durante o recesso, funcionará o plantão judiciário.