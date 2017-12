Confira o que abre e fecha no último dia de 2017

Na véspera do feriado de Ano Novo nesta segunda-feira (1°), os órgãos público, comércio e bancos de Campo Grande terão horário de funcionamento especial. Apesar disto, os serviços essenciais vão ser mantidos.

Confira o que abre e fecha:

Banco

No último dia de 2017, neste domingo (31), as agências bancárias não abrirão, funcionarão apenas para serviços internos. As agências bancárias voltarão a funcionar na próxima terça-feira (2).

Comércio

Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS), no dia 31, véspera de Ano Novo, as lojas abrirão as portas das 9h às 18h.

Shopping

Durante a virada de ano, o Shopping Bosque dos Ipês abrirá em horário especial. No último dia do ano, as lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer unificaram o horário e funcionarão das 10h às 18h.

No shopping Campo Grande, na véspera do feriado, no domingo (31), as lojas âncoras e satélites, quiosques, praça de alimentação e lazer funcionarão das 10 às 18h.

No dia 31 de dezembro, a horário de funcionamento do shopping NorteSul Plaza será das 9h às 18h.

Na véspera do feriado, no dia 31, as lojas e praça de alimentação do Shopping Pátio Central funcionarão das 9h às 16h.

Órgãos públicos

Neste domingo (31), véspera de Ano Novo os órgãos municipais não funcionarão, apenas os serviços essenciais, coleta de lixo e de saúde, funcionam ininterruptamente. A administração municipal terá recesso de 2 a 5 de janeiro de 2018. Já o Governo do Estado não terá recesso no final de ano. O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul funcionará em regime de plantão durante o recesso, que teve início no dia 20 de dezembro e termina no dia 6 de janeiro.