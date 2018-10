Foram ofertadas 200 vagas, para o concurso público de provas para ingressar no curso de Formação do CBBMS

Nesta segunda-feira, 1º de outubro, o Diário Oficial do Estado (DOE), trouxe o gabarito definitivo da prova escrita do concurso público realizado para quem quer ingressar no curso de Formação do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS). Na mesma edição ainda é possível ver a classificação dos 5.148 candidatos aprovados na primeira fase.

O resultado da prova escrita está representado nos editais pela somatória dos pontos obtidos individualmente nas matérias gerais e específicas de cada cargo, seguido da situação final de: aprovado, reprovado ou ausente.

Quem for conferir a classificação, verá que ela esta publicada por ordem decrescente de pontuação e ordem crescente de classificação. Ainda no mesmo edital, está constando a relação provisória dos candidatos que se autodeclararam negros ou índios no ato da inscrição, optando por concorrer às vagas reservadas.

De acordo com a Comissão Organizadora, do concurso, a convocação para entrevista de verificação de candidatos cotistas será publicada amanhã (2) e as entrevistas realizadas nos dias 3 e 4 de outubro.

O resultado dos recursos contra o gabarito preliminar da prova escrita objetivo também compõe a edição nº 9.753 do DOE. Os editais podem ser conferidos a partir da página 6.

O Concurso – Foram ofertadas 200 vagas, para o concurso público de provas para ingressar no curso de Formação do CBBMS. Das vagas oferecidas são 153 para o cargo de Soldado, 23 para o cargo de Oficial, 12 para Oficial de Saúde e 12 para Oficial Especialista.

Com um total de 13.545 candidatos inscritos, a prova escrita realizada no dia 2 de setembro, em Campo Grande e Dourados, registrou abstenção de 24%.