Confira os candidatos aprovados em processo seletivo da SED

O Governo do Estado, por meio das Secretarias de Estado Educação (SED) e de Administração e Desburocratização (SAD) publicou no Diário Oficial (DOE) desta terça-feira (7) o edital nº 4/2017 com o resultado do processo seletivo simplificado SAD/SED/ADM/2017, com a relação de candidatos aprovados para contratação, por prazo determinado, nas funções de agente de limpeza, auxiliar administrativo e cozinheiro nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a publicação, os candidatos deverão comparecer, exclusivamente, nos dias 8 e 9 de novembro, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, na Coordenadoria Regional de Educação (CRE) responsável pelo município onde o profissional irá atuar. Os candidatos selecionados, os endereços para apresentação e a relação de documentos pessoais necessários para a contratação estão disponíveis no edital.

Confira o edital