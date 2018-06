Confira os gabaritos das provas de seleção de estagiários do TJMS

Os gabaritos oficiais das provas do processo seletivo de estagiário na Secretaria do Tribunal de Justiça (TJ), e na comarca de Campo Grande foi publicado no Diário da Justiça desta terça-feira (26).

As provas foram aplicadas no dia 20 de maio, na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), e 1.642 candidatos compareceram.

Entre os mais de mil candidatos que compareceram, estão estudantes dos cursos de administração, arquitetura, biblioteconomia, ciências contábeis, comunicação social – jornalismo, comunicação social – publicidade e propaganda, direito, engenharia civil, engenharia elétrica, psicologia, serviço social, tecnologia da informação – área desenvolvimento de sSistemas e tecnologia da informação – área suporte.

Confira no arquivo anexo o gabarito oficial.