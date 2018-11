Os internautas que ganharam os ingressos para o show do Capital Inicial, no próximo sábado (17) são os seguintes:

- Mateus Leonardi

- Leonardo Rios

- Jessica Martins

O sorteio aconteceu nesta quinta-feira (14) na página do JD1 Notícias, no Facebook. A nossa equipe vai entrar em contato com os ganhadores e orientá-los de como pegar os ingressos.

O JD1 Notícias agradece a Abbapai Produções que disponibilizou os ingressos para serem sorteados entre os nossos leitores. Agradecemos também a cada internauta que participou e convidamos para acompanhar nossas redes sociais por onde sempre realizamos sorteios de eventos. Fique atento.