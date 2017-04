Confirmada primeira morte por dengue este ano

No mesmo período do ano passado, foram registradas 14 mortes

A Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul confirmou, nesta semana, a primeira morte por dengue no Estado em 2017. No boletim epidemiológico consta que a vítima era de Camapuã.

No ano passado o mesmo período registrou 14 mortes por dengue.

Segundo levantamento de dados da doença, de janeiro até o começo deste mês foram notificados 2.469 casos suspeitos em todo o Estado.

Camapuã é o município com maior incidência de dengue, acompanhado de São Gabriel do Oeste, Amambai e Água Clara.

É considerada alta incidência quando há mais de 300 casos para cada 100 mil habitantes.