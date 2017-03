Confusão à vista: em apoio a protesto da Fetems até ônibus podem parar amanhã

Tudo indica que o caos poderá se instaurar em Campo Grande na manhã desta quarta-feira (15) com o início da paralisação dos profissionais da educação. A paralisação faz parte do protesto nacional contra as reformas previdenciária e trabalhista propostas pelo governo do presidente Michel Temer e pretende parar ônibus nas garagens e fechar entradas de municípios.

De acordo com um comunicado que está circulando nas redes sociais, a movimentação dos manifestantes terá início às 3 horas da manhã. A concentração será na ACP (Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública) com saída marcada para as 7h30 em direção a Praça Ari Coelho. De lá, ainda segundo o comunicado, quem assume o comando é a Fetems (Federação dos Trabalhadores na Educação de Mato Grosso do Sul).

E um áudio, que também está circulando, orienta aos motoristas de ônibus que devem permanecer nas garagens com os ônibus e não avisar aos responsáveis sobre a paralisação. “Nada de passar pra chefia, vamos pegar todo mundo de surpresa”, destaca o áudio. Caso a paralisação se confirme, a falta de ônibus na cidade deve trazer muito transtorno.

Ainda de acordo com informações o movimento terá apoio de profissionais do interior do Estado e do movimento de trabalhadores sem terra que ajudarão e a intenção é fechar todas as entradas de municípios. O comunicado também pede que os manifestantes não levem bandeiras ou qualquer propaganda política.

No fim o comunicado destaca a importância de todos que aderirem a paralisação, permaneçam até sexta-feira. No domingo acontecerá uma reunião que decidirá se a paralisação seguirá ou não.

Veja o comunicado na íntegra.

A ACP vai precisar de gente a partir das 3h da manhã.

7h30 saindo da ACP.

Vai trancar todas as entradas de todos os municipios.

O interior vai participar também aqui em CG.

Da ACP iremos para a praça.

A partir dali, o comando será da FETEMS.

Obs: Os sem-terra estarão nos ajudando.

Por favor, não venham com fins partidários.

Não usem bandeiras ou qualquer propaganda de partidos políticos.

Todas as organizações sindicais estarão juntas.

Outras ações irão acontecer sob o comando da ACP e FETEMS.

Vai tirar posicionamento na FETEMS se continua ou não.

Os Vereadores e Deputados também entram no regime geral de Previdencia e portanto eles estão com a gente.

Se mantenham atrás do caminhão de som.

. Domingo, a assembleia geral será na FETEMS. (se continua ou não).

. Cada sindicato do interior estará enviando de 4 a 5 representantes para ajudar Campo Grande.

. Não basta só parar. Tem que vir para a passeta e mobilização.

Vai ter acampamento na praça.

Tragam os seus bancos ou cadeiras, tereré, café e tudo que possa proporcionar sua satisfação.

Foi solicitado pela Professora Yara que todos possam aguentar, pelo menos quarta, quinta e sexta feira para que seja mais eficaz a paralisação.

Importante: concentração na ACP as 07h30.

Ter discurso sério, sem agressão.

É agora ou nunca. Não vai escapar ninguém dessa reforma.

Portanto, SEM PREGUIÇA.

O comando de voz da greve será da FETEMS.