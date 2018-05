Congresso de direito eleitoral começa hoje no TRE

Com objetivo de promover a cultura jurídica e à defesa do ideário republicano, começa nesta quinta-feira (17) e vai até sexta-feira (18), o CONIDEL (Congresso Internacional de Direito Eleitoral), na EJE (Escola Jurídica Eleitoral).

O evento acontece em parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e o Instituto de Direitos Humanos e Democracia da Universidade de Coimbra.

Entre os palestrantes estarão a Procuradora Geral da República, Raquel Dodge, o Prof. Doutor Vital Moreira, ex-Ministro do Tribunal Constitucional de Portugal e Professor Catedrático da Universidade de Coimbra;

Além disso, o congresso conta com apoio de várias instituições que atuam nos segmentos jurídico e universitário brasileiros, que se uniram para proporcionar à comunidade jurídica e à sociedade em geral um espaço fecundo para discussão dos mais palpitantes e atuais temas do Direito Eleitoral.

A inscrição é feita no EJE e é necessário que o participante doe duas latas de leite em pó, que serão entregues no dia do evento e doadas para entidades carentes.