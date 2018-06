Com mais de 500 participantes, o I Congresso Internacional ADPMS-ABDPro de Direito Processual lotou a Ordem dos Advogados do Brasil, Secional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) na última semana. O Congresso aconteceu nosdia 7 e 8 de junho e encerramento foi marcado por uma mesa de debates com os renomados Glauco Gumerato e Adolfo Alvarado Velloso.

A mesa de abertura da solenidade foi composta pelo Presidente da OAB?MS, Mansour Elias Karmouche; o Presidente da Academia de Direito Processual (ADPMS) e Conselheiro Estadual da OABMS, Marcos Zborowski Pollon; o Presidente da Associação Brasileira de Direito Processual, Eduardo José da Fonseca Costa; Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Desembargador Julizar Barbosa Trindade; o Diretor-Tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMS), Cesar Palumbo; o Vice-Presidente da Escola Superior de Advocacia (ESA), Marcelo Radaelli da Silva; e o Vice-Diretor da Escola Judicial de Mato Grosso do Sul (EJUD), Des. Odemilson Roberto Castro.

Marcos Pollon abriu os trabalhos falando sobre a criação da Academia. “A Academia de Direito Processual nasceu de um desejo muito forte de muitos anos de se criar um documento para o desenvolvimento científico do pensamento jurídico processual em MS”, disse agradecendo os apoiadores e convidando os presentes interessados para fazer parte da Academia.

O Presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche cumprimentou a mesa e destacou a satisfação da OAB em receber o evento. “É um orgulho sediar um evento dessa natureza. A Ordem dos Advogados do Brasil tem esse papel, de fazer o entrelaçamento, fazer com que as instituições tenham objetivos em comum. Nosso foco é atingir o jurisdicionado, tanto os advogados, procuradores, defensores, juízes e promotores, todos têm um só objetivo que é prestar serviço para a sociedade. A OAB tem papel fundamental de fomentar a cultura para toda a comunidade jurídica. Eu louvo aqui a Academia de Direito Processual, tanto a de Mato Grosso do Sul, como a brasileira. Tenho certeza que sairemos aqui muito maior do que quando chegamos”, enfatizou.

O evento contou ainda com palestras de Diego Crevelin (Cooperação Processual); Lúcio Delfino (Precedentes e sua Superação); Georges Abboud (IRDR); Marcos Araujo Cavalcanti (Agravo de Instrumento); Carmen Nery (Negócio processual).

O encerramento levou dois processualistas de renome para a mesa de debates. Glauco Gumerato, Diretor de Relações Internacionais da ABDPro e Vice-Presidente para o Brasil do IPDP e o Professor Adolfo Alvarado Velloso, autor de vários livros na área.

Os Advogados Guilherme Ferreira, Marcos Castro, Marco Antonio Pissurno e Luis Marcelo Giummarrresi foram os debatedores em mesa presidida pelo Desembargador Ruy Celso Florence.

Glauco Gumerato agradeceu o convite feito pela Academia de Direito Processual de MS e parabenizou a organização pelo sucesso do evento. “Eu acho que o evento foi muitíssimo proveitoso e de êxito total. Vieram pessoas aqui de várias partes do país, juristas que tem entre si não apenas o estudo do processo do Direito Processual, mas um centro de apoio essencial que é vislumbrar o Direito Processual, o fenômeno processual como algo de conotação democrática”.

O Presidente da ADP/MS, Marcos Pollon, falou sobre a palestra do Professor Adolfo Alvarado Velloso. “O ápice do evento foi a palestra do Professor Alvarado, de um conteúdo tão rico que os presentes se emocionaram com o tamanho do conhecimento de um senhor de mais de 80 anos e sua vitalidade para expor a matéria”.

Alvarado Velloso foi integrado a Academia de Direito Processual com membro emérito, pesquisador que no decorrer de sua carreira prestou relevantes serviços ao Direito Processual internacional.

“O evento foi um sucesso. Todas as palestras mantiveram-se lotadas. Temas de extrema relevância e debates de altíssimo nível. Nossa expectativa é que o evento melhore cada vez mais e aconteça todo ano, e que assim o Direito Processual se desenvolva em Mato Grosso do Sul”, concluiu agradecendo os membros da Academia pelo sucesso e a Diretoria da OAB/MS pelo apoio para realização do evento.

O evento teve apoio da CAAMS, ESA/MS, Escola Judicial de Mato Grosso do Sul (EJUD) e Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).