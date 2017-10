Conheça a ganhadora dos ingressos para o show Jota Quest

O resultado do sorteio da promoção do JD1 Notícias para o show Jota Quest, desse sábado (13), saiu e já está no ar, Vanessa Goulart é a sortuda que irá assistir o Show Acústico da Banda Jota Quest na faixa, ela ainda tem direito a um acompanhante.

A ganhadora deverá comparecer somente nesta sexta-feira (13) das 14h às 17h na sede do jornal para retirar os ingressos, Rua dos Barbosas, 85 - Amanbaí. Dúvidas ou sugestão ligue: 67 3029-7778 (Paulo).

Informações do show

Abertura dos portões acontece às 20h30 e o show tem início às 21h30. Os ingressos já estão à venda nas lojas da 1/4 Colchões na Av.Afonso Pena – 3835 e podem ser pagos em até 3 vezes no cartão (com acréscimo de R$ 7,00 por ingresso). Setores A, B e C – R$ 180,00 inteira e R$ 90,00 meia. Setor E – R$ 160,00 inteira e R$ 80,00 meia. Setor D e F – R$ 140,00 inteira e R$ 70,00 meia. A promoção do evento é da Abappai Produções. Mais informações: (67) 99921-0099 ou pelo site http://www.guicheweb.com.br/evento/6504.