Conheça os ganhadores dos ingressos para os eventos deste final de semana na Expogrande

Nesta sexta-feira (7) os ganhadores dos ingressos para os shows de Matheus e Kauan e Alok, e a atração deste sábado (8), Diego + Bruninho e Davi, retiraram as suas cortesias na sede do JD1 Notícias. Os sortudos assistirão os eventos de graça. Esta é uma promoção do JD1 Notícias com a Dut’s Promoções.

Acompanhe abaixo as fotos dos ganhadores que receberam um par de ingressos (cortesia pista) para assistir de GRAÇA ao show da duplas Henrique e Diego + Bruninho e Davi na #EXPOGRANDE2017

1° - Amélio Neto

2° - Amannda Silva

3º - Letícia de Lima

4° - Juliana Rodrigues

5° - Mariani Silva

Abaixo estão os nomes dos ganhadores que adquiriram o ingressos (cortesia pista) para assistir de GRAÇA aos shows de Matheus & Kauan e Alok, realizado na #EXPOGRANDE2017, na noite de ontem.

1° - Alex Sandro Arteman

2° - Vitor Isaac (não compareceu para retirar os ingressos)

3º - Nice Marcon

4° - Carlos Henrique

5° - Matheus Sanchez

Ainda na tarde de ontem, houve também um sorteio extra relâmpago, onde mais quatro ganhadores adquiriram um par de ingressos (cortesia pista) para assistir de GRAÇA aos shows de Matheus & Kauan e Alok ou Henrique e Diego + Bruninho e Davi na #EXPOGRANDE2017

1° - Adriana Ticciany

2° - Raian Campos

3º - João Carlos de Almeida

4° - Elen Malfará (não compareceu para retirar os ingressos)

De acordo com o empresário Eduardo Maluf, responsável pelas atrações musicais da Expogrande 2017, disse estar satisfeito com a participação da população, que tem ido a todos os shows. "Queremos a cada ano caprichar mais na Expogrande, que é a feira mais tradicional do nosso Estado", afirmou.

Surpreso com a quantidade de público, Eduardo disse estar contente por resgatar a tradição sul-mato-grossense. "Acho que a população tinha perdido um pouco a tradição de seus shows e as pessoas desacostumaram a ir para as festas. Vimos esse ano que isso está mudando, principalmente com a atração desta sexta-feira (7), que é o DJ Alok e pretende ter o maior público desta edição", comentou.