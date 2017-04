Nesta quinta-feira (6) os ganhadores dos ingressos para o show do Wesley Safadão e MC G15, retiraram suas cortesias na sede do JD1 Notícias. Os sortudos assistirão ao show da dupla sertaneja de graça. Esta é uma promoção do JD1 Notícias.com e Dut's Promoções.

Antônio Carlos Soares





Arlyston Ocampos

?Barbara Freitas





Edgar Junior

Rayssa Gabriela, uma das ganhadoras, não compareceu para retirar os ingressos.