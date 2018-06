Acusados de assassinatos, Luiz Alves Martins Filho, o “Nando”, 51 anos, Jean Marlon Dias Domingues, 21 anos e Michel Henrique Vilela Vieira, 22 anos, irão a júri popular no final deste mês, em Campo Grande. O julgamento ocorrerá na sexta-feira (29), de junho, a partir das 8h. Nando ficou conhecido como "serial killer" após ser acusado de matar 12 pessoas na capital.

Para a audiência, Nando será escoltado da Penitenciária Estadual de Dourados (PED), para o Fórum da capital, conforme a determinação do juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri.

Os acusados vão a júri popular pelo assassinato de “Café”, que foi encontrado morto no final de 2016. Ele teria sido atraído para o bairro Jardim Veraneio, na capital, onde foi estrangulado com uma corda, espancado com golpes de chave de fenda e esfaqueado. Após morrer, Nando, Michel e Jean teriam enterrado o corpo da vítima de ponta cabeça. O motivo do crime seria porque “Café” devia R$ 170 a Nando.

Além de "Café", Nando ainda é investigado pelo assassinato de outras 11 vítimas: Jhennifer Lima das Silva, "Alemão", Flávio Soares Correia, Bruno Santos da Silva, Ana Cláudia Marques, Lessandro Valdonado de Souza, Alex da Silva dos Santos, Eduardo Dias Lima, Jhennifer Luana Lopes, Daniel Oliveira Barros e Ariel Fernando Garcia Lima Teixeira.

Nando ainda já foi condenado a 29 anos e dez meses de prisão por tráfico de drogas e favorecimento da prostituição de crianças e adolescentes. A condenação aconteceu após as investigações apontarem que o réu seguia jovens pelo bairro Danúbio Azul, em Campo Grande, e oferecia drogas às vítimas em troca de sexo.