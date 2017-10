Conselho de Reitores trabalha para o fortalecimento da ciência em MS

Ações para o fomento da ciência e para a divulgação e popularização de pesquisas em desenvolvimento marcaram as discussões do Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (Crie-MS).

O evento foi realizado na segunda-feira (16), na Anhanguera Uniderp, em Campo Grande.Neste mês de outubro, as seis instituições públicas e privadas que compõem o Conselho (Uems, UFMS, IFMS, UFGD, UCDB e Uniderp) promoverão atividades com o objetivo de aproximar a ciência da população e mostrar a importância das pesquisas para o desenvolvimento do Estado.

As atividades fazem parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – 2017, realizada de 23 a 29 de outubro.O presidente do Crie-MS e reitor da Uems, Fábio Edir dos Santos Costa, destacou que o encontro foi produtivo e reforçou o papel do órgão no fortalecimento do ensino superior no Estado. “O que nos une é a vontade de fazer, é a geração do conhecimento, a formação de profissionais nas mais diversas áreas. Quando somamos os esforços das nossas universidades, percebemos a representatividade delas em Mato Grosso do Sul, em todas as áreas, tanto na pesquisa, no ensino e na extensão”, complementa.

Entre os avanços apresentados na reunião, está a o trabalho de cooperação das universidades nos estudos para a implantação da Rota de Integração Latino Americana (Rila).

Nos dias 23, 24 e 25 de outubro, o Crie-MS realizará o I Seminário da Rede Universitária da Rota de Integração Latino-Americana (Rila). O evento será em Campo Grande, na sede na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), e contará com representantes da Argentina, do Brasil, do Chile e do Paraguai para a discussão dos desafios sociais, turísticos, econômicos e das potencialidades acadêmicas relativas ao projeto.

Durante a reunião, o Crie-MS também planejou as principais ações a serem realizadas em parceria entre as universidades em 2018.

Os Grupos de Trabalho (GTs), formados pelos reitores, pró-reitores, assessores e gestores das universidades, discutiram estratégias e propuseram atividades para a promoção e o avanço das áreas de Ciência, Tecnologia & Inovação; Excelência na educação básica e na educação superior; Internacionalização e mobilidade acadêmica; Turismo e cultura; e Comunicação Científica.

Anfitrião do encontro, o reitor da Uniderp, Taner Douglas Alves Bitencourt, avaliou que a união das instituições representa um ganho para o Estado. “Com a definição dos grupos de trabalho e o estabelecimento de metas estamos conseguindo avançar nas diretrizes definidas pelo conselho”, afirmou.

A promoção de recursos focados na geração de conhecimento científico foi mais um destaque da reunião. Para auxiliar na conquista de editais regionais foram elencadas seis potencialidades de pesquisa do Estado, nas seguintes temáticas: alimentos; fronteiras, segurança e desenvolvimento regional; infraestrutura e logística; saúde; materiais; e povos tradicionais e indígenas.

“Vamos nos reunir com o governador para apresentar os trabalhos desenvolvidos pelo Crie-MS para auxiliar no desenvolvimento do Estado,” destacou o vice-presidente do conselho e reitor da UCDB, Padre Ricardo Carlos.

Crie-MS

Esta foi a quarta reunião do Crie-MS. Criado e empossado em agosto deste ano, o Conselho é formado pelos reitores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), Fábio Edir dos Santos Costa; da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Padre Ricardo Carlos; da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Turine; da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Liane Maria Calarge; do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Luiz Simão Staszczak; e da Anhangeura Uniderp, Taner Douglas Alves Bitencourt.