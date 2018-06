Conselho fará cadastro de moradores de rua do centro da capital

Nesta sexta-feira (29) o Conselho de Segurança da área central de Campo Grande realizará a abordagem e cadastramento dos moradores em situação de rua nas regiões próximas ao Mercadão, a Igreja Santo Antônio, a Orla Ferroviária e a antiga rodoviária.

Segundo Eliezer Carvalho, presidente do Conselho, esta é a segunda vez que este tipo de abordagem é realizado na capital. A ação faz parte do projeto “Uma nova chance” que oferece, a quem queira ajuda, internação na Clínica da Alma ( comunidade terapêutica para dependentes químicos), passagem de ônibus para quem queira retornar a sua cidade de origem e emissão de documentos.

“Contamos com o apoio e a colaboração dos comerciantes que têm feito vaquinhas para a aquisição de passagens para àqueles que desejam retornar para suas cidades. Graças ao Pastor Milton, da Clínica da Alma, também podemos encaminhar quem queira se tratar para a chácara da entidade e por meio da Sejusp, também podemos ajudar na emissão de documentos”, explica o presidente.

Na primeira ação realizada em abril deste ano, foram realizadas 40 abordagens e 17 cadastros. Duas pessoas foram encaminhadas para comunidades terapêuticas e sete conseguiram passagens.

“Precisamos de apoio e ajuda efetiva do Poder Público, pois os encaminhamentos são urgentes para àqueles que estão dispostos a mudar de vida, mas a burocracia dos órgãos só atrapalha e não contribui em nada”, desabafa Eliezer.

Por meio do cadastro, é possível saber qual a necessidade da pessoa e, assim, fazer o encaminhamento. “O principal é saber se a pessoa quer sair da situação que se encontra, pois por incrível que pareça, muitas dizem que estão bem na vida que levam”, explica.

A ação será realizada com a participação do 1º Batalhão da Polícia Militar a partir das 16h, com concentração na frente do batalhão, próximo ao Mercadão e vai até às 21h.