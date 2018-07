Conselho quer audiência pública para discutir a situação do Hospital da Vida

Após fiscalização realizada nesta quinta-feira (5), no Hospital da Vida de Dourados, representantes do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS) solicitaram ao vereador Marçal Filho, uma audiência pública para discutir a situação da unidade.

De acordo com a equipe do Coren-MS que fiscalizou o local, foram encontradas irregularidades e condições insalubres que colocam em risco a saúde da população, além de prejudicar os profissionais da enfermagem, que permanecem com os pacientes 24 horas ininterruptamente.

O objetivo da audiência solicitada é buscar soluções para a situação na qual se encontra o hospital. Além dos assuntos proposto, outra demanda será a discussão da propositura de projeto de lei das 30 horas no município douradense.

Para o presidente do Coren-MS, Sebastião Junior, é sempre importante buscar parcerias para sanar os problemas na saúde pública do estado. “É muito importante o apoio do Ministério Público e também da Câmara Municipal de Vereadores de Dourados. Essa ação é necessária à defesa dos direitos da sociedade, além da proteção do exercício profissional da enfermagem”, disse.