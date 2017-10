Conselho Universitário aprova outras formas de ingressar na UFMS

Na última reunião do Conselho Universitário (COUN), realizada no dia 19 de outubro, foi decidida a implantação de novos processos seletivos para complementar o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), entre eles o vestibular e o Processo Seletivo de Avaliação Seriada (PAS). As porcentagens de vagas para cada processo seletivo serão decididas nas próximas semanas. A intenção é que a mudança aconteça em janeiro de 2018.

De acordo com o Pró-Reitor de Graduação, professor Ruy Alberto Caetano Corrêa Filho, o Sisu é um processo seletivo importante, pois democratizou o acesso aos alunos do país todo. “Porém, traz o problema do aluno que vem de outra região e acaba não se adaptando, ou pela falta de apoios da família, ou por questão financeira. Já o vestibular contempla alunos que têm maior certeza do curso escolhido”, destacou.

Ruy explicou ainda, que o vestibular, por contemplar melhor os alunos de Mato Grosso do Sul, vai aumentar as chances de permanência na Instituição e, consequentemente, a redução das evasões.

O PAS é um processo seletivo por meio do qual o candidato é avaliado em três etapas consecutivas, ao final de cada ano do Ensino Médio. A primeira avaliação também será realizada em 2018.

Ruy salientou que, apesar da mudança nas formas de ingresso, a UFMS vai continuar utilizando as notas do ENEM, tanto nas redações, como nas demais provas.

A UFMS possui 113 cursos de graduação, distribuídos em nove câmpus. Ao todo, a UFMS conta com cerca de 20 mil alunos.